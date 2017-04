ರಾಜ್ ಜನ್ಮದಿನ: ಮೇವು ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್

ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಗೋವುಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇವು ವಿತರಣೆಗೆ ರಾಜ್ ಪುತ್ರ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ.

English summary

Gov Sene distributed 89 bags of fodder to Gov Prana Bhiksha scheme through Kannada actor Shivaraj Kumar on the occasion of 89th Birthday of matinee idol Dr. Rajkumar.