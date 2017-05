ಗೋಪ್ರಾಣಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ

ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಮೇವಿಲ್ಲದೇ ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಬೃಹತ್ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ, ಭಕ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ ಕೋರಿದೆ.

