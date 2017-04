ಡಾ.ರಾಜ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ: ಡೂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಗೌರವ

ತೈಲವರ್ಣದಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಡೂಡಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೊಗ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 0:38 [IST]

English summary

Renowned search engine Google has submitted its tribute to Kannada Veteran actor Dr. Rajkumar on his 88th birthday on April 24, 2017. If we click on this, the a new page with various links related to Dr. Rajkumar will get opened.