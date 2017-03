ವಿಜಯಪುರದ ಜವಾರಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಸಾಧನೆ

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೊಂದಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರದ ಗಿರೀಶ್ ಬದ್ರಗೊಂಡ ಅವರೇ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ಗಿರೀಶ್ ಇಂದು ಹಲವಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 17:37 [IST]

English summary

Girish Badragond from Vijayapura has invented many instruments like borewell scanner, micro irrigation system, bird refeller helpful to farmers. He has been invited by Rashtrapati Bhavan to present his innovations.