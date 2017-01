ಪೊರಕೆ ಹಿಡಿದು ಮೈದಾನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು

ಜಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಅಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಮೈದಾನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, January 20, 2017, 18:17 [IST]

English summary

Koppal Gavi Matha's swamiji Sri Gavisiddeswara swamiji took initiave to clean up the field on Wednesday. Many of his disciples, divotees took part in this swacchthaa Abhiyan.