ಸೂಡಾನಿನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಂಗಾವತಿ ಯುವಕ ಬಲಿ

ಆಫ್ರಿಕಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಸೂಡಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಗಾವತಿಯ ಸೈಯದ್ ಫರೂಕ್ ಬಾಷಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಗ್ರರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Indian High Commissioner in South Sudan - Plz contact the bereaved family and help them. @eoijuba https://t.co/74eVfn6d5v

English summary

A resident from Gangavati, Syed Farooq Basha was shot Dead in Juba of South Sudan, Africa. He was killed by a terrorist when he was coming back to his home after Friday prayer in Mosque.