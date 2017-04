ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ!

ಇಂಧನ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಲರ್ ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

English summary

The consortium of Indian petroleum dealers declared on Tuesday that fuel outlets across eight states will be closed every Sunday, beginning on May 14. The decision is expected to affect across Karnataka.