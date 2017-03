ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜನರೇಟರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಐದು ಜನ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಜನರೇಟರನ್ ವಿಷಾನಿಲದಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Friday, March 17, 2017, 10:10 [IST]

English summary

Four people dies because of diesel generator today. The incident took place at Lingasugur in Raichur District.