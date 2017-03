ವಿಪರ್ಯಾಸ! ರಾಜ್ಯದ 4 ಖಡಕ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ಸೇವೆಗೆ?

ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಖಡಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Written by: Balaraj Tantri

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Four dynamic IPS officers from Karnataka including Sonia Narang, Labhu Ram transferring to Central services, sources.