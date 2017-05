4 ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ, ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಮಮೋಹನ ರಾವ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

1985ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವಾರ್ತಾ ಸೇವೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ರಾಮಮೋಹನ ರಾವ್. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ವಿ.ಪಿ ಸಿಂಗ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.

English summary

Former Principal Information Officer to the Government of India I. Ramamohan Rao passed away at Gurgaon's Medanta Hospital on Saturday. He was 83-years-old. He had served as a media adviser to four former prime ministers - Rajiv Gandhi, V.P. Singh, Chandrashekhar and P.V. Narasimha Rao.