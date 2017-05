ರಾಹುಲ್ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ದ ದೂರುಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಂತೆ?

ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಮಕನಮರಡಿ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಎಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 14:55 [IST]

English summary

Former Minister and sitting Congress MLA from Yamakanamaradi (Belagavi district) Satish Jarkiholi met AICC Vice President Rahul Gandhi.