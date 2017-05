ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇವೂ ನಾಯಕ ಬೆಳಮಗಿ ಇದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಅಪಘಾತ

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂಚನಸೂರ್ ಬಳಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇವೂ ನಾಯಕ ಬೆಳಮಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 11:33 [IST]

English summary

Former Minister Revu Naik Belamagi is getting treatment in Kalaburagi after he met with an accident in Chinsanasur, Aland Taluk.