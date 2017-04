ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ : ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಾಬುರಾವ್ ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಲೀಫ್

ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆರೋಪದಡಿ ಬಾಬೂರಾವ್ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ 15ನೇ ಎಸಿಎಂಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Former Minister Baburao Chinchansur gets condition bail from 15th ACMM court. Baburao Chinchansur allegedly involved in corruption and fraud says complainant Anjana VS.Court has directed Baburao to appear before the court in person for the next hearing.