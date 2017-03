ಸಿಎಂ, ಗೃಹ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅನುಪಮಾ ದೂರು

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಚಿವ ಪಿ.ಟಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ.

Story first published: Tuesday, March 28, 2017, 21:34 [IST]

English summary

Former Police officer Anupama Shenoy has given complaint to Governor of Karnataka Vajubhai Vala against Chief Minister Siddaramaiah, Home minister G. Parameshwar and asks his permission to register a case against them.