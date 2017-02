ಸಿಟ್ಟು, ಪಟ್ಟು ಎರಡರ ಕಾಂಬೋ ಬಿಎಸ್ ವೈಗೆ 74ನೇ ಜನ್ಮದಿನ

ಫೆಬ್ರವರಿ 27 (ಸೋಮವಾರ)ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ 74 ವರ್ಷ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶ್ರೇಯ, ಅಪಕೀರ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳೋಣ

Story first published: Monday, February 27, 2017, 13:59 [IST]

English summary

Former chief minister and BJP Karnataka state president BS Yeddyurappa's 74th birthday on February 27th. Here is the characterstics and changes of BSY after he became CM.