ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೋಂಡಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರೆ ತಗೋಬೇಡಿ, ಅದು ವಿಷ!

ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೋಂಡಾ, ಬಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಬಿರಾದಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Food packed in newspapers slowly poisoning Indians:Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). Kalaburagi division officer recently raided shops, stalls selling food item in news paper and warned the vendors.