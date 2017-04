ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ, ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ 3 ಸಾವು

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಟಿಸಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದ್ದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Saturday, April 1, 2017, 15:41 [IST]

English summary

Fire in KSRTC bus in Sakaleshpur taluk, Hassan. Fortunately all are safe. 3 dies in an accident at Mylara village, Hoovinahadagali taluk, Ballari district on Saturday.