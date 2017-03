ಕನಕಪುರ: ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಅನಾಹುತ

ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನಾವರಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Fire appears to a scrap creates tension among the people in an area near Kanakapur, No one injured, things cost nearly 5 lakhs were burnt in the incident.