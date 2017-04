ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಬಾಧೆಗೆ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಜಯಪುರದ ರೈತನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಡೆತ್ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 9:42 [IST]

English summary

State government is responsible for my death, Santosh, a farmer from Chattaraki village, Sindagi taluk, Vijayapura district, who committed suicide today, wrote in his death note.