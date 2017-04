ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸೋಪಾನವಾದ 9 ಸಂಗತಿಗಳು

ರಾಜಾರೋಶದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಜಾಣ್ಮೆ ಮೆರೆಯಿತು. ಫಲಿತಾಂಶ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಮುಂದಿದೆ.

English summary

There are several factors which lead to the victory of Congress in Nanjangud and Gundlupet by election in Karnataka. BJP kept on committing mistakes, Congress on the other hand took advantage of BJP weakness. Ultimately Congress has taught a lesson to BJP.