ಕಾವೇರಿ ಪಾಳೇಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳಚುತ್ತಿವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ-ಕಾಲು, ಕಮಲಕ್ಕೆಷ್ಟು ಪಾಲು?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ-ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, January 31, 2017, 13:28 [IST]

English summary

The Congress in Karnataka is losing its leaders fast and it is no coincidence that tall leaders who have quit the party in recent times are from the old Mysuru region or otherwise the Cauvery belt. The BJP now is eyeing to lure the former congressmen with their eyes set on winning the Congress bastions in the Cauvery belt.