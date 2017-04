ಬರುತ್ತಿದೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ

ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ಮೇ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Former prime minister and JDS national president HD Deve Gowda is busy with writing his autobiography. As per the plan it may came to market at the end of May.