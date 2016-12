ಕುಡಿಯೋದೇ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸೂ: ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರೀ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ

ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್ ನಡುವೆಯೂ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆ ಮೂಲಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

Even after demonetisation, liquor sale increased compare to last year. Government of Karnataka received additional 306 crores from Nov 9 to Dec 25, 2016.