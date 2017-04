ಮತ್ತೆ ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ದನಿಯೆತ್ತಿದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಯಣ್ಣ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಹಿರಂಗ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಆಪ್ತ ಬಣ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

English summary

State BJP leader Eeshwarappa plans to lauch his Rayanna Brigade activities again, this time it is in the name of Rayanna Yuva Brigade. After announcing the office bearer's list of Rayanna Yuva Brigade on April 19, 2017, Eeshwarappa plans for a big rally to show his strength.