ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಲದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಚಾಟಿ

ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲು ಈಗ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಲದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

English summary

BJP national president Amit Shah gave a warning to Karnataka state BJP leaders that their efforts are not enough to win the Nanjangud and Gundlupet by-election.