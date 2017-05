ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಅಗಲಗುರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ತೂಕದ ಆಲಿಕಲ್ಲು

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭರ್ಜರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅಗಲಗುರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ತೂಗುವ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಿವಿಧೆಡೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ, ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 12:44 [IST]

English summary

Due to heavy rain farmers faces crop loss in Chikkaballapur district on Tuesday.