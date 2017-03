ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, SSLC ಜೀವನ ಬದಲಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಜಲಲ್ಲ

ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ . ವರ್ಷವಿಡೀ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಲೇಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಓದಿದ ಮುಗ್ದ ಮನಸುಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಆತಂಕ, ದುಗುಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

Students are getting tensed about their life in SSLC examination. But it will not change the life. So student must not get tensed about this exam. Be cool and write well.