ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಡೈರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರು ಔಟ್?

ಎಂಎಲ್ ಸಿ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಅವರ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ನಡೆಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಚಿಂತನೆ.

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 21:43 [IST]

English summary

After the details of MLA Govindaraju's dairy revealed by media recently about the State Congress's Donation Gate, it is said that the Congress high-command to reshuffle the state cabinet of Karnataka Government.