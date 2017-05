ಕಾರವಾರ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ತೇಲಿತು ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಕಳೇಬರ

ಕಾರವಾರ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಕಳೇಬರ ತೇಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ತಜ್ಞರು ಸಹಜವಾದ ಸಾವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 10:22 [IST]

English summary

20 year old ale Dolphin dead body found in Karwar beach on Monday. Dolphin died naturally, Experts said.