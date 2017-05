ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಾಕರಿ ಪೋಸ್ಟ್: ಹಂಪಿ ವಿವಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅರೆಸ್ಟ್

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆ ಸಹ ಅದರದೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 15:29 [IST]

English summary

A Superintendent of Hampi Kannada university has arrested in Bellary today. He has posted disgraceful thouhts on Akkamahadevi, the great poet and social reformer of Vachana movement and Kittur Chennamma in his facebook wall.