ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೇ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ತುಮಕೂರು-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ (200 ಕಿಮೀ) ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಗಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾ

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 13:41 [IST]

English summary

No special schemes and grants for Karnataka in this year's union financial budget and also railway budget. This makes huge disappointment among Karnataka people.