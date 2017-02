ಶಾಸಕ ಪಿಳ್ಳಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಯೂಟರ್ನ್, ರಾಜೀನಾಮೆ ವಾಪಸ್

ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ಸಂಧಾನ ಫಲದಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಪಿಳ್ಳಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Friday, February 24, 2017, 11:16 [IST]

English summary

Devanahli JDS MLA Pilla Munishamappa withdrawn his resignation lettr from k b koliwad on February 24. After the discussion with HD Devegouda. Yesterday He submitted resignation to speaker KB Koliwad.