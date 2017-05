ಬಿಎಸ್ವೈ ಎಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಲಿ, ದಲಿತರ ವೋಟ್ ನಮಗೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಎಷ್ಟೇ ದಲಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ, ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೇ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಆಂಜನೇಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Referring BJP Karnataka State President B S Yeddyurappa and leaders lunch at dalit house Minister H Anjaneya said, Dalit community always support to Congress and not BJP.