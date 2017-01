ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯದ ರಗಳೆ: ಬಿಎಸ್ವೈ ವಿರುದ್ದ ಹೊಸ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ

ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘಟನೆಯ 24 ಪ್ರಮುಖರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬರೆದ ' ಸಹಿಯಿಲ್ಲದ' ಪತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ನಡುವಿನ ಕಲಹ ಹೊಸದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.

Story first published: Friday, January 13, 2017, 18:17 [IST]

English summary

Crisis in BJP, letter to BJP State President B S Yeddyurappa by 24 leaders of Rayanna Brigade Organization.