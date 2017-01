ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಪ್ರಸಾದ್ ವಿರುದ್ದ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಾಗಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ!

ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 20:46 [IST]

English summary

Congress to set up committee headed by L Hanumantaiah to finalize party candidate for Nanjanagud bypoll.