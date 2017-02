ಅವರಪ್ಪನಾಣೆಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲಾ, ಉಗ್ರಪ್ಪ ಉವಾಚ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಯುದ್ದ ಮುಂದುವರಿಕೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 21:39 [IST]

English summary

Congress leader VS Ugrappa said, Karnataka state unit BJP President BS Yeddyurappa will never become Chief Minister.