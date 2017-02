ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ‘ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್’ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಳು ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Former Chief Minister and JD(S) state president H. D. Kumaraswamy has alleged that the ruling Congress government has been regularly sending money to its party high command in New Delhi by special flights.