ಗೋರಕ್ಷಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ!

ಗೋ ರಕ್ಷಕ ಗುಂಪುಗಳ ನಿಷೇಧ ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 19:32 [IST]

English summary

While the Congress party is busy accusing the BJP government of giving a free hand to cow vigilantes, its own government in Karnataka is defending a law that protects gaurakshaks. Karnataka filed its reply in the Supreme Court seeking dismissal of a PIL seeking a ban on cow protection groups across the country.