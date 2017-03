ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ 'ಎಣ್ಣೆ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ' ಕುಳಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್?

ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರೂ ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

English summary

So many things are at stake for BJP president B S Yeddyurappa and Chief Minister Siddaramaiah in up coming bi-elections for Nanjangud and Gundlupet assembly seats. An analysis of how nonchalant Congress ignoring a couple of strategies to tide over BJP wave!