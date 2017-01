ಸಂತುಷ್ಟ ಜನರಿರುವ ಭೂತಾನ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ...

ಭೂತಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರವಾಸವೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭೂತಾನ್ ನ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ...ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಓದಿ.

Monday, January 9, 2017, 18:02 [IST]

Here is the package tour to Bhuthan. No need of passport. You can plan your trip calmly. Because tour will be on July first week. To and fro journey by flight and tour package price RS. 40,000. And starts from Bengaluru.