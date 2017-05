ದೊರೆಗಂತೂ ಮನಸಿಲ್ಲ, ನಾವೂ ಹೃದಯ ಕಳ್ಕೊಂಡರೆ ಗೋವು ಬದ್ಕೋದು ಹೇಗೆ

ಈ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನಕ್ಕೆ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮ್ಮನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆರವು ಕೊಡಿಸೋಣ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಸುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ.

I would like to meet the team of #GiveUpAMeal on 17th May. Concerned please DM your numbers.

"The awful state of Cows at MMHills" Its known, due to fencing by govt around hills, and drought, 70k+ cows starving to death! #GiveUpAMeal pic.twitter.com/yf3Vpp7aSl

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 11:39 [IST]

English summary

Its known, due to fencing by govt around MM hills, and drought, 70k+ cows starving to death! Still drought is ahead for 2 months and we must help those 70,000 cows to see them alive!