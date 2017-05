ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಡೆಯಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಂತ್ರ: ಎಚ್ ಡಿಕೆ ಆರೋಪ

ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಡೆಯುವ ಹುನ್ನಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Former Chief minister and JDS state president H.D. Kumaraswamy alleges that the Chief Minister Siddaramaiah playing a shell game to create internal rift in JDS.