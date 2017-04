ನಸುನಗುತ್ತಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 16:43 [IST]

English summary

Chief Minister Siddaramaiah analyse the victory of Congress in recent byelections as the victory of party's secularism. In a pressmeet on 13th April, 2017, he lashed out against BJP leaders for trying to get votes on the basis of religion and caste. This kind of strategies lead to BJP's defeat, he said.