ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡೈರಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಅಮಿನ್ ಮಟ್ಟು ತುಪ್ಪ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ದಿನೇಶ್ ಅಮಿನ್ ಮಟ್ಟು ಅವರು ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡೈರಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾದರೂ ಏನು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by: Ramesh

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 11:58 [IST]

English summary

Chief minister Siddaramaiah’s media advisor Dinesh Aminmattu opinion in his facebook page about congress donation gate diary.