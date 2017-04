ಇಂದಿನಿಂದ ಸಿಎಂ ದುಬೈ, ಯುಎಇ ಪ್ರವಾಸ

ಇಂದು (ಏ. 27) ದುಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಆನಂತರ ಯುಎಇಗೂ ಭೇಟಿ, ಆನಂತರ ಏ. 30ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will be visiting Dubai and United Arab Emirates from April 27. According to the tour itinerary released here on Wednesday, Siddaramaiah will leave for Dubai on Thursday.