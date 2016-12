ಬರ : ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿಗೆ ತೆರಳಲಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುವ ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.ಆದರೆ, ಮೋದಿ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Friday, December 30, 2016, 10:49 [IST]

English summary

Chief Minister Siddaramaiah lead delegation meet Prime Minister Narendra Modi in New Delhi on December 31 to discuss the prevailing drought situation in the state.