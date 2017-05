ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ‘ಐ ವಿವೇಕ್’ ವೆಬ್‍ಸೈಟನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 19:28 [IST]

English summary

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah today(May 02)launched i-Vivek website to protect public from being cheated by bogus finance companies.