ನನ್ನ ಷೂ ಹುಡುಕಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತಸಹಾಯಕರಿಂದ ಷೂ ಲೇಸ್ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಷೂ ಹುಡುಕಲು ಬಗ್ಗಿದ್ದರೇ ವಿನಾ ಲೇಸ್ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

I want to clarify that nobody was putting my shoes on. The photo in question was taken while a relative had bent down to look for my shoes.

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 9:17 [IST]

English summary

