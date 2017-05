ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಮರೂಪಿ ಪೊಲೀಸಪ್ಪ, 75ರ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಪ್ಪೊ..

ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 75 ವರ್ಷದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ ಹೊಡೆದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಈಗ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Written by: ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 18:59 [IST]

English summary

Chikkaballapur district, Chintamani city police station PSI Narasimhamurthy assault on 75 year old on Thursday.