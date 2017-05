ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಮುಕುಟ ಯಾರಿಗೆ?

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮಕ್ಕಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Stage is set for change of guard in the Karnataka Youth Congress. For election of new office-bearers for the youth wing of the party is scheduled to start on May 14 to 17. Counting of the votes will be taken up on May 18 and 19.